TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich HENSOLDT-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier HENSOLDT am 17.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,40 EUR vereinbart. Damit wurde die HENSOLDT-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das HENSOLDT-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 39,00 EUR. Am 20.05.2024 wird das HENSOLDT-Papier Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die HENSOLDT-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des HENSOLDT-Wertpapiers 1,64 Prozent. Die Dividendenrendite von HENSOLDT zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 1,36 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von HENSOLDT via XETRA 191,48 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 228,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie HENSOLDT

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,55 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,40 Prozent zurückgehen.

Kerndaten der HENSOLDT-Aktie

Die Dividenden-Aktie HENSOLDT gehört dem TecDAX an und ist an der Börse aktuell 4,505 Mrd. EUR wert. Dividenden-Aktie HENSOLDT verfügt über ein KGV von aktuell 47,90. 2023 setzte HENSOLDT 1,847 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 0,51 EUR.

Redaktion finanzen.at