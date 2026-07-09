IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Anlage unter der Lupe
|
09.07.2026 10:03:25
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingefahren
Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IONOS-Aktie bei 12,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 793,651 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 190,48 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Anteils am 08.07.2026 auf 29,22 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 131,90 Prozent.
Am Markt war IONOS jüngst 4,09 Mrd. Euro wert. Das IONOS-IPO fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der IONOS-Aktie belief sich damals auf 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
06.07.26