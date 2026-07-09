TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingefahren

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IONOS-Aktie bei 12,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 793,651 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 190,48 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Anteils am 08.07.2026 auf 29,22 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 131,90 Prozent.

Am Markt war IONOS jüngst 4,09 Mrd. Euro wert. Das IONOS-IPO fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der IONOS-Aktie belief sich damals auf 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at