TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IONOS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IONOS-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit IONOS-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die IONOS-Aktie letztlich bei 14,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,143 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 28,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,14 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 201,14 EUR entspricht einer Performance von +101,14 Prozent.

IONOS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,21 Mrd. Euro gelistet. Die IONOS-Aktie wurde am 08.02.2023 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des IONOS-Papiers belief sich damals auf 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at