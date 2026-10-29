IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Rentable IONOS-Anlage?
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29.10.2026 10:03:33
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IONOS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden IONOS-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,091 IONOS-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 288,35 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Anteils am 28.10.2026 auf 35,64 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 188,35 Prozent.
Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 4,81 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 fand der erste Handelstag des IONOS-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das IONOS-Papier bei 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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