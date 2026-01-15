IONOS Aktie

Rentabler IONOS-Einstieg? 15.01.2026 10:03:27

TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IONOS-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem IONOS-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,944 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 1 220,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,02 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von IONOS belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 fand der erste Handelstag der IONOS-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des IONOS-Papiers lag damals bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

