TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem IONOS-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen IONOS-Anteile letztlich bei 16,36 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die IONOS-Aktie investierten, hätten nun 6,112 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 23,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,48 EUR wert. Mit einer Performance von +45,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von IONOS belief sich jüngst auf 3,27 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des IONOS-Anteils fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der IONOS-Aktie bei 18,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at