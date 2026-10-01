IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Investmentbeispiel
|
01.10.2026 10:03:17
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IONOS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die IONOS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 697,350 IONOS-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 21 966,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,50 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 119,67 Prozent.
Der Börsenwert von IONOS belief sich zuletzt auf 4,51 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die IONOS-Aktie bei 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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