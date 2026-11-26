Das wäre der Gewinn bei einem frühen IONOS-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die IONOS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IONOS-Aktie 14,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das IONOS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,922 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 33,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 387,23 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,72 Prozent.

Insgesamt war IONOS zuletzt 4,65 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der IONOS-Anteile an der Börse XETRA war der 08.02.2023. Der Erstkurs des IONOS-Papiers lag beim Börsengang bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at