IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IONOS-Anlage 12.02.2026 10:03:36

TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in IONOS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit IONOS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 419,287 IONOS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 706,50 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 706,50 EUR, was einer negativen Performance von 2,94 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 3,31 Mrd. Euro. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der IONOS-Anteilsschein bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten

Analysen zu IONOS

mehr Analysen
10.02.26 IONOS Neutral UBS AG
16.01.26 IONOS Overweight Barclays Capital
15.01.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 IONOS Buy UBS AG
17.12.25 IONOS Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IONOS 22,90 1,78% IONOS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen