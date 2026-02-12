IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Anlage
|
12.02.2026 10:03:36
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit IONOS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 419,287 IONOS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 706,50 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 706,50 EUR, was einer negativen Performance von 2,94 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 3,31 Mrd. Euro. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der IONOS-Anteilsschein bei 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|22,90
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.