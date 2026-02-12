TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in IONOS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit IONOS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 419,287 IONOS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 706,50 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 706,50 EUR, was einer negativen Performance von 2,94 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 3,31 Mrd. Euro. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der IONOS-Anteilsschein bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at