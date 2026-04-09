TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in IONOS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der IONOS-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,10 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hat, hat nun 39,841 Anteile im Depot. Die gehaltenen IONOS-Anteile wären am 08.04.2026 980,08 EUR wert, da der Schlussstand 24,60 EUR betrug. Damit wäre die Investition 1,99 Prozent weniger wert.

IONOS war somit zuletzt am Markt 3,43 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines IONOS-Anteils bei 18,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at