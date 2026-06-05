JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Rentable JENOPTIK-Investition?
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05.06.2026 10:03:53
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 321,543 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 887,46 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 04.06.2026 auf 46,30 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 887,46 EUR, was einer positiven Performance von 48,87 Prozent entspricht.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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