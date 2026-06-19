JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investition im Blick
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19.06.2026 10:04:24
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 14,01 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,403 JENOPTIK-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 143,16 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 18.06.2026 auf 44,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +214,32 Prozent.
JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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