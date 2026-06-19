TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 14,01 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,403 JENOPTIK-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 143,16 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 18.06.2026 auf 44,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +214,32 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at