JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Rentables JENOPTIK-Investment? 18.09.2026 10:04:01

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,19 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 581,734 JENOPTIK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 39,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 978,48 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 129,78 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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