JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lukrativer JENOPTIK-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 19,47 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,361 JENOPTIK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 45,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 320,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 132,05 Prozent erhöht.
Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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