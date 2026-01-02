JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investmentbeispiel
|
02.01.2026 10:03:35
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die JENOPTIK-Aktie letztlich bei 14,39 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 69,493 JENOPTIK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 19,57 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 359,97 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,00 Prozent angezogen.
JENOPTIK wurde am Markt mit 1,12 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
