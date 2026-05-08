JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Frühe Investition 08.05.2026 10:03:59

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2023 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 29,52 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,875 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,05 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,01 Prozent gesteigert.

JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 2,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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