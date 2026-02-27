JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Rentable JENOPTIK-Investition?
|
27.02.2026 10:03:43
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 12,19 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 8,207 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (28,26 EUR), wäre das Investment nun 231,92 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 131,92 Prozent.
JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)