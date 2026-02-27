JENOPTIK Aktie

Rentable JENOPTIK-Investition? 27.02.2026 10:03:43

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 12,19 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 8,207 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (28,26 EUR), wäre das Investment nun 231,92 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 131,92 Prozent.

JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

