JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Rentabler JENOPTIK-Einstieg? 10.04.2026 10:03:36

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,472 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 29,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,75 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,75 Prozent angezogen.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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