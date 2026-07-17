JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Rentables JENOPTIK-Investment?
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17.07.2026 10:03:58
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen
JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 14,69 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 680,967 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 39,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 170,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,71 Prozent gesteigert.
JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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