JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Profitable JENOPTIK-Investition?
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01.05.2026 10:03:56
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.05.2025 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JENOPTIK-Papier letztlich bei 17,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,741 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 33,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,62 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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