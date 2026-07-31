TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie betrug an diesem Tag 29,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,014 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Aktien wären am 30.07.2026 1 239,46 EUR wert, da der Schlussstand 36,44 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 23,95 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von JENOPTIK betrug jüngst 2,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at