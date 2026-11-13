JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Langfristige Investition 13.11.2026 10:03:46

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2025 wurde das JENOPTIK-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag 20,14 EUR wert. Bei einem JENOPTIK-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,652 JENOPTIK-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 875,87 EUR, da sich der Wert einer JENOPTIK-Aktie am 12.11.2026 auf 37,78 EUR belief. Damit wäre die Investition 87,59 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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