TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit JENOPTIK-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 28,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,479 JENOPTIK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,75 EUR, da sich der Wert einer JENOPTIK-Aktie am 02.05.2024 auf 25,22 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,25 Prozent abgenommen.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 1,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at