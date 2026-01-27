Kontron Aktie

Frühes Investment 27.01.2026 10:03:57

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Kontron-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Kontron-Papier an diesem Tag 22,54 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,437 Kontron-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 23,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,15 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,15 Prozent angezogen.

Kontron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kontron AG

