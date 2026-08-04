Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kontron-Performance 04.08.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,46 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 4,888 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,91 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 03.08.2026 auf 21,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,91 Prozent erhöht.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

mehr Nachrichten