TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,46 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 4,888 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,91 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 03.08.2026 auf 21,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,91 Prozent erhöht.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at