Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Performance
|
04.08.2026 10:03:42
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,46 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 4,888 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,91 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 03.08.2026 auf 21,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,91 Prozent erhöht.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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