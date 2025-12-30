Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Frühe Investition
|
30.12.2025 10:03:41
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 19,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,181 Kontron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,24 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 29.12.2025 auf 22,82 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 118,24 EUR, was einer positiven Performance von 18,24 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kontron AG
Analysen zu Kontronmehr Analysen
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron kaufen
|Warburg Research
