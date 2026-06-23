TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kontron-Aktien gewesen.

Kontron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,02 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,247 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 23,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 334,52 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 234,52 Prozent angezogen.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at