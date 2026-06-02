Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Lohnende Kontron-Anlage?
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02.06.2026 10:04:20
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kontron-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,425 Kontron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 01.06.2026 102,74 EUR wert, da der Schlussstand 23,22 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 2,74 Prozent.
Insgesamt war Kontron zuletzt 1,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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