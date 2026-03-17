TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Kontron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 57,045 Kontron-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 243,58 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 16.03.2026 auf 21,80 EUR belief. Mit einer Performance von +24,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Kontron eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at