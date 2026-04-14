Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Lukratives Kontron-Investment?
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14.04.2026 10:03:52
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kontron-Anteile bei 17,86 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 559,910 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 19,81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 091,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,92 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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