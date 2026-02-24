Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Investition
|
24.02.2026 10:04:07
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 22,76 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,937 Kontron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 22,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992,97 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,70 Prozent.
Alle Kontron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
|
15:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)