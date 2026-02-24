TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 22,76 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,937 Kontron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 22,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992,97 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,70 Prozent.

Alle Kontron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at