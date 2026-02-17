TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2023 wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,03 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,255 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 23,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,75 Prozent angewachsen.

Kontron war somit zuletzt am Markt 1,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at