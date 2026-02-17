Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rentables Kontron-Investment?
|
17.02.2026 10:11:40
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 17.02.2023 wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,03 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,255 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 23,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,75 Prozent angewachsen.
Kontron war somit zuletzt am Markt 1,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
