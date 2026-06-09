TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Kontron-Anteile an diesem Tag bei 18,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kontron-Aktie investiert, befänden sich nun 54,496 Kontron-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 08.06.2026 1 257,77 EUR wert, da der Schlussstand 23,08 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,78 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at