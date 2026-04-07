Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Profitabler Kontron-Einstieg?
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07.04.2026 10:03:42
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verloren
Am 07.04.2025 wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,81 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 50,480 Kontron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 19,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,93 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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