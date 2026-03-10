Kontron Aktie
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 23,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Kontron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,292 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Kontron-Aktien wären am 09.03.2026 97,00 EUR wert, da der Schlussstand 22,60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,00 Prozent verringert.
Insgesamt war Kontron zuletzt 1,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
