Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Rentable Kontron-Anlage? 20.10.2026 10:03:36

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kontron von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kontron von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.10.2025 wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Kontron-Aktie bei 25,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 386,698 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 741,69 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 19.10.2026 auf 20,02 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,58 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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