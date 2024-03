TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MorphoSys-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das MorphoSys-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,55 EUR. Bei einem MorphoSys-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,155 MorphoSys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,70 EUR, da sich der Wert eines MorphoSys-Papiers am 11.03.2024 auf 65,52 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,30 Prozent.

Der Börsenwert von MorphoSys belief sich zuletzt auf 2,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der MorphoSys-Aktie fand am 09.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MorphoSys-Aktie lag beim Börsengang bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at