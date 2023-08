TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in MorphoSys bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das MorphoSys-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 113,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,796 MorphoSys-Anteilen. Die gehaltenen MorphoSys-Aktien wären am 31.07.2023 2 332,75 EUR wert, da der Schlussstand 26,57 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76,67 Prozent eingebüßt.

Der MorphoSys-Wert an der Börse wurde auf 918,72 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA war der 09.03.1999. Das MorphoSys-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

