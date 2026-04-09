Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Rentabler Nagarro SE-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren verloren
Die Nagarro SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 89,35 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,192 Nagarro SE-Anteilen. Die gehaltenen Nagarro SE-Papiere wären am 08.04.2026 532,06 EUR wert, da der Schlussstand 47,54 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 46,79 Prozent verkleinert.
Am Markt war Nagarro SE jüngst 532,64 Mio. Euro wert. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Damals wurde der erste Kurs eines Nagarro SE-Anteils bei 69,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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