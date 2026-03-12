Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

Frühe Anlage 12.03.2026 10:03:19

TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nagarro SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.03.2023 wurden Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 96,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,040 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,74 EUR, da sich der Wert einer Nagarro SE-Aktie am 11.03.2026 auf 51,70 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 53,74 EUR, was einer negativen Performance von 46,26 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE bezifferte sich zuletzt auf 609,24 Mio. Euro. Die Nagarro SE-Aktie wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nagarro SE

Analysen zu Nagarro SE

27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Nagarro SE 50,75 -0,10% Nagarro SE

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

