Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Frühe Anlage
|
08.01.2026 10:03:26
TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet
Das Nagarro SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nagarro SE-Papier an diesem Tag 75,95 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Nagarro SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,317 Nagarro SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,06 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Papiers am 07.01.2026 auf 72,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,94 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Nagarro SE eine Marktkapitalisierung von 866,72 Mio. Euro. Nagarro SE-Papiere wurden am 16.12.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Nagarro SE-Papier bei 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
