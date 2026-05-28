Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Lohnender Nagarro SE-Einstieg?
|
28.05.2026 10:03:14
TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Nagarro SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Nagarro SE-Anteile an diesem Tag 58,55 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 170,794 Nagarro SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 910,33 EUR wert. Damit wäre die Investition um 30,90 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Nagarro SE einen Börsenwert von 505,93 Mio. Euro. Am 16.12.2020 wurden Nagarro SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Nagarro SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 69,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
25.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.05.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
21.05.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.05.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)