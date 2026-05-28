TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Nagarro SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Nagarro SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Nagarro SE-Anteile an diesem Tag 58,55 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 170,794 Nagarro SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 910,33 EUR wert. Damit wäre die Investition um 30,90 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Nagarro SE einen Börsenwert von 505,93 Mio. Euro. Am 16.12.2020 wurden Nagarro SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Nagarro SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at