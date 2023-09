TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE eingebracht

Bei einem frühen Nemetschek SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nemetschek SE-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 25,870 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.09.2023 auf 58,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 505,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 405,14 Prozent.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 6,72 Mrd. Euro beziffert. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Nemetschek SE-Papier bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at