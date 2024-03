TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,01 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,977 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 27.03.2024 1 857,83 EUR wert, da der Schlussstand 93,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 757,83 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 10,65 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at