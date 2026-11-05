Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Nemetschek SE-Investment im Blick
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05.11.2026 10:03:20
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,19 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hat, hat nun 549,853 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 75,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 623,89 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 316,24 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 8,48 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Anteils belief sich damals auf 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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