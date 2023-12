TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.12.2013 wurde die Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,12 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,247 Nemetschek SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 06.12.2023 1 864,13 EUR wert, da der Schlussstand 76,88 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 764,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE bezifferte sich zuletzt auf 8,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nemetschek SE-Anteils fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

