Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Frühe Investition
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30.07.2026 10:03:24
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,48 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,527 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 67,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,63 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,63 Prozent zugenommen.
Nemetschek SE war somit zuletzt am Markt 7,59 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Nemetschek SE-Papiers fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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