WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

Nemetschek SE-Performance 22.01.2026 10:03:51

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 60,45 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,654 Nemetschek SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (74,30 EUR), wäre das Investment nun 122,91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,91 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE bezifferte sich zuletzt auf 8,76 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

