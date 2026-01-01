Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Rentabler Nemetschek SE-Einstieg?
|
01.01.2026 10:03:37
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Nemetschek SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,518 Nemetschek SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (92,80 EUR), wäre die Investition nun 604,89 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 504,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 10,72 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
25.12.25
|TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|92,95
|0,60%