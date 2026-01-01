TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Nemetschek SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,518 Nemetschek SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (92,80 EUR), wäre die Investition nun 604,89 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 504,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 10,72 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at