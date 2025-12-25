Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
25.12.2025
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,15 EUR wert. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,635 Nemetschek SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 92,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,76 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 51,76 Prozent vermehrt.
Nemetschek SE war somit zuletzt am Markt 10,72 Mrd. Euro wert. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nemetschek SE-Papiers lag damals bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|92,35
|-1,86%